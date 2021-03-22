Франція – Україна: букмекери назвали фаворита стартового матчу відбору ЧС-2022

Збірну України з футболу вважають аутсайдером стартового поєдинку відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року проти Франції.

Зустріч відбудеться в середу, 24 березня, на стадіоні "Стад де Франс" у Сен-Дені. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Франція – України. Початок – о 21:45 за київським часом.

Аналітики віддають перевагу французам. Ставки на перемогу чинних чемпіонів світу приймають з коефіцієнтом 1,38. Нічия оцінюється котируванням 4,70. А показники на успіх українців досягають рівня 8,53.

Зустріч стане чудовою можливістю для "жовто-синіх" узяти реванш за нищівну поразку 1:7 у товариській зустрічі в жовтні минулого року.

Зазначимо, що в групі D крім Франції та України виступають збірні Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко не викликав лідера "Динамо" Віталія Буяльського на стартові матчі відбору ЧС-2022. Сам футболіст, коментуючи рішення наставника, заявив, що приносить більше користі в клубі.