Швейцарія – Україна: Шевченко відреагував на рішення про технічну поразку

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що засмутився, дізнавшись про рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) відхилити апеляцію нашої сторони та залишити в силі технічну поразку (0:3) від Швейцарії в останньому турі Ліги націй.

В ефірі програми "Великий футбол" наставник національної команди заявив, що вважає, що Україна заслужила зберегти своє місце в елітному дивізіоні турніру.

"Однозначно, я засмучений. В першу чергу, з тієї причини, що команда заслужила залишитися в елітному дивізіоні. Ми виграли два матчі, досить добре показали себе, обіграли швейцарців, але нам не дали зустрітися з ними ще раз. Тому я засмучений", – прокоментував ситуацію Шевченко.

Нагадаємо, що 17 листопада 2020 року Україна мала зіграти зі Швейцарією в шостому турі Ліги націй, але лікар кантону люцерн відправив нашу делегацію на карантин. Через це поєдинок був скасований.

Наша команда в повному складі здала негативні тести на коронавірус після повернення в Україну, але УЄФА все одно зарахував Україні технічну поразку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це призвело до вильоту підопічних Шевченка з елітного дивізіону Ліги націй.

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