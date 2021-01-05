Шевченко може піти зі збірної України в 'Челсі': спортивні підсумки 4 січня

Київське "Динамо" оголосило дату першого матчу 2021 року, а російські біатлоністи масово знялися з турніру через допінг-контроль.

Крім того, ЗМІ повідомили про те, що Андрій Шевченко може очолити лондонський "Челсі".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 4 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Російські біатлоністи масово знялися з турніру, дізнавшись про допінг-контроль

Шевченко може очолити "Челсі" – ЗМІ

Стала відома дата першого матчу "Динамо" 2021 року

У Німеччині футболіст забив гол п'ятою з розворотом на 360 градусів. Відео

Стало відомо, коли Україна може провести Олімпіаду

Бразильський футболіст згадав, як "Динамо" забило гол, жодного разу не торкнувшись м'яча. Відео

Ексворотар збірної РФ розповів про "обмежений світогляд" росіян