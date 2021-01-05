Шевченко может уйти из сборной Украины в 'Челси': спортивные итоги 4 января

Киевское "Динамо" объявило дату первого матча в 2021 году, а российские биатлонисты массово снялись с турнира из-за допинг-контроля.

Кроме того, СМИ сообщили о том, что Андрей Шевченко может возглавить лондонский "Челси".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 4 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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