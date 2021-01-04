Стала известна дата первого матча "Динамо" в 2021 году

Киевское "Динамо" проведет свой первый контрольный матч на тренировочных сборах в Объединенных Арабских Эмиратах 18 января.

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба. Известно, что 11 января команда выйдет из отпуска, пройдет медобследование и отправится в ОАЭ для подготовки ко второй части сезона.

18-го числа соперником команды Мирчи Луческу станет польская "Легия". А уже через два дня "бело-синие" проведут спарринг с чемпионом Беларуси солигорским "Шахтером". Оба поединка будут показаны в прямом эфире на официальном YouTube-канале "Динамо". Дальнейшее расписание товарищеских матчей киевлян станет известно в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер израильского футболиста Лиэля Абады в киевское "Динамо" находится под угрозой срыва.