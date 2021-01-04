Бразильский футболист вспомнил, как "Динамо" забило гол, ни разу не коснувшись мяча. Видео

Бывший футболист "Динамо" Бетао назвал гол вратаря "Маккаби" (Хайфа) в свои ворота в товарищеском матче с киевлянами самым невероятным случаем, который видел в футболе.

Общаясь с болельщиками в социальной сети Instagram, бразилец вспомнил курьезный случай из спарринга, который был сыгран в феврале 2012 года. Тогда голкиперу израильтян не повезло: после того, как он выбил мяч в поле, тот из-за сильного ветра улетел в сетку ворот "Маккаби".

"Самый необычный момент в футболе, который я видел, тоже был в "Динамо". Мы играли в Израиле контрольный матч. Вратарь соперника выбил мяч от ворот, но тот из-за ветра влетел в его же ворота. Судья засчитал гол", – цитирует Бетао "Динамо" Киев от Шурика.

Напомним, бразильский защитник выступал в составе "бело-синих" с 2008 по 2015 год, проведя за "Динамо" 162 матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" назвало дату первого матча в 2021 году, который будет сыгран на тренировочных сборах в ОАЭ.