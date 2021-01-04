Шевченко может возглавить "Челси" – СМИ

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
6,4 т.
Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить лондонский клуб "Челси", сообщает Le10sport.

Руководство "синих" недовольно работой Френка Лэмпарда и рассматривает несколько вариантов его замены. 44-летний украинец находится в шорт-листе кандидатов.

При этом сам Лэмпард не видит проблем.

"Я не озабочен своим будущим и не сомневаюсь в том, можем ли мы добиться высоких результатов. Я ожидал трудных моментов в этом году. Знаю, что все не так просто, и понимаю, где мы находимся. Давит на меня это или нет - неважно", - заявил действующий главный тренер лондонцев.

Если Фрэнк не чувствует угрозы, то со стороны президента "Челси" он находится в совершенно другом положении. По информации СМИ, уже изучается несколько кандидатур нового наставника, в том числе и украинца.

В настоящее время Андрей Николаевич руководит национальной командой Украины, он вывел сборную на новый уровень после провала на Евро-2016. На отборочных этапах Евро-2020 Украина финишировала непобежденной, опередив Португалию, чемпиона Европы

Кроме того, Шевченко на хорошем счету у владельца "Челси" российского миллиардера Романа Абрамовича. Украинец в период с 2006 по 2008 год выступал за "Челси", а сейчас за молодежный состав этой команды играет его 14-летний сын Кристиан.

После 17 туров английской Премьер-лиги "Челси" с 26 очками находится на 8-й строчке в турнирной таблице. Накануне "пенсионеры" были разгромлены "Манчестер Сити" (1:3).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес раскрыл особенность работы Шевченко в сборной Украины

АнглияФК ЧелсиАндрей Шевченко