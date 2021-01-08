Нокаут Повєткіна названо найкращим у 2020 році: спортивні підсумки 7 січня
Українська тенісистка Даяна Ястремська попалася на допінгу, а боксер Олександр Усик привітав українців з Різдвом на двох мовах.
Крім того, нокаут росіянина Олександр Повєткіна названий кращим в 2020 році.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 7 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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