Нокаут Повєткіна названо найкращим у 2020 році: спортивні підсумки 7 січня

Українська тенісистка Даяна Ястремська попалася на допінгу, а боксер Олександр Усик привітав українців з Різдвом на двох мовах.

Крім того, нокаут росіянина Олександр Повєткіна названий кращим в 2020 році.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 7 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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