Усик в рясе поздравил с Рождеством на двух языках. Видео

Украинец Александр Усик поздравил всех православных людей с Рождеством Христовым.

На своей странице в Instagram боксер опубликовал короткое видео, на котором он предстал перед пользователями в рясе священника и с иконами за спиной. Он обратился к поклонникам на украинском и русском языках.

"Христос народився! Славімо його! Дорогие православные, поздравляю вас с праздником Рождества Христового. Желаю здоровья, счастья, любви и радости всем-всем-всем", – сказал Усик.

Напомним, что ранее всех украинцев с праздником поздравил капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. Они с женой Анной нарядились в вышиванки и обратились к гражданам нашей страны в стихотворной форме.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы высоко оценили ролик, записанный одним из лидеров столичного клуба.