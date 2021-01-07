В Португалии футболист умер после остановки сердца. Момент попал в прямой эфир матча

Бразильский футболист португальского "Алверка" Алекс Аполинарио умер после остановки сердца. Инцидент произошел в матче чемпионата страны в третьем дивизионе и попал в эфир телетрансляции.

На 27-й минуте игры с "Алмейрим" 24-летний атакующий полузащитник внезапно попятился и упал без чувств. Судья сперва не придал падению игрока особого внимание и продолжил матч.

После того, как встречу все таки прервали, медики долго время пытались реанимировать футболиста. Аполинарио успели госпитализировать, но спасти не удалось. Мозг игрока умер, пострадав от недостатка кислорода.

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