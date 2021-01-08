Нокаут Поветкина назван лучшим в 2020 году: спортивные итоги 7 января
Украинская теннисистка Даяна Ястремская попалась на допинге, а боксер Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством на двух языках.
Кроме того, нокаут россиянина Александр Поветкина назван лучшим в 2020 году.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 7 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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