Нокаут Поветкина назван лучшим в 2020 году: спортивные итоги 7 января

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попалась на допинге, а боксер Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством на двух языках.

Кроме того, нокаут россиянина Александр Поветкина назван лучшим в 2020 году.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 7 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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