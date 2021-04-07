Лунін потрапив у незвичайну символічну збірну футболістів "Реала"

Михайло Морозов Футбол 15:43, 7.04.2021 Оновлено: 15:56, 7.04.2021

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін потрапив у символічну збірну футболістів мадридського клубу, які з тих чи інших причин не вразили наставника команди Зінедіна Зідана.

На сторінці футбольного Instagram-каналу "Inside_Global", на який підписалися 310 тисяч чоловік, була опублікована відповідна картинка.

Лунін потрапив у символічну збірну гравців "Реала"
Instagram Inside_Global

Нагадаємо, що Лунін переїхав до столиці Іспанії з "Зорі" влітку 2018 року. Він пройшов передсезонну підготовку з "Реалом", але все одно пішов в оренду в "Леганес", де зіграв 7 матчів протягом сезону.

Влітку 2019-го українця відправили за ігровою практикою в "Реал Вальядолід", але він взяв участь лише в двох матчах команди за перші пів року. З цієї причини мадридці відкликали Луніна та відправили його в "Реал Ов'єдо". Там він став одним з ключових футболістів і допоміг клубу не вилетіти з другого за силою дивізіону.

Наш співвітчизник залишився в "Реалі" на сезон 2020/21, але з моменту його початку взяв участь тільки в одному поєдинку. Вийшовши в стартовому складі проти "Алькояно" з третього іспанського ешелону, голкіпер пропустив два голи і не зумів допомогти "Реалу" уникнути сенсаційної поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім нещодавно Лунін дав інтерв'ю, в якому розповів про свої плани на майбутнє.

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