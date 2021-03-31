Лунін висловився про своє майбутнє в "Реалі"

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін заявив, що не розглядає варіант із повноцінним трансфером в інший клуб і хоче виступати за мадридську команду.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Профутбол Digital" наш співвітчизник сказав, що готовий знову відправитися в оренду, щоб набиратися досвіду й отримувати ігрову практику, або залишитися в "Реалі", якщо йому будуть більше довіряти.

"Я думаю, що, коли не граєш рік, в будь-якому випадку виникають якісь думки. Ближче до літа подивимося, як все буде розвиватися. Не все від мене залежить. У мене є контракт з "Реалом". Обидві сторони мають йти в одному напрямку. Якщо ми вирішимо, що мені потрібно піти на рік-два, щоб грати стабільно і набратися досвіду, а потім повернутися і конкурувати за місце в складі, значить, так і буде. Якщо наступного року мені більше довірятимуть, то, можливо, мене залишать. Я не рвуся в інший клуб і мрію грати саме тут. У кінці свого шляху я все одно хочу бути в "Реалі", – поділився своєю думкою про ситуацію Лунін.

Нагадаємо, що Андрій перейшов у мадридський клуб із "Зорі" влітку 2018 року, але відтоді провів лише один офіційний матч за "вершкових". Він грав в оренді за "Вальядолід", "Леганес" і "Реал Ов'єдо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вийшовши в основному складі "Реала" в поєдинку Кубку Іспанії проти "Алькояно" з третього дивізіону, українець пропустив два голи, а його команда сенсаційно вилетіла з турніру.