Лунин попал в необычную символическую сборную футболистов "Реала"

Михаил Морозов Футбол 15:43, 7.04.2021 Обновлено: 15:56, 7.04.2021

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в символическую сборную футболистов мадридского клуба, которые по тем или иным причинам не впечатлили наставника команды Зинедина Зидана.

На странице футбольного Instagram-канала "Inside_Global", на который подписались 310 тысяч человек, была опубликована соответствующая картинка.

Лунин попал в символическую сборную игроков "Реала"
Instagram Inside_Global

Напомним, что Лунин переехал в столицу Испании из "Зари" летом 2018 года. Он прошел предсезонную подготовку с "Реалом", но все равно ушел в аренду в "Леганес", где сыграл 7 матчей на протяжении сезона.

Летом 2019-го украинца отправили за игровой практикой в "Реал Вальядолид", но он принял участие всего в двух матчах команды за первые полгода. По этой причине мадридцы отозвали Лунина и отправили его в "Реал Овьедо". Там он стал одним из ключевых футболистов и помог клубу не вылететь из второго по силе дивизиона.

Наш соотечественник остался в "Реале" на сезон 2020/21, но с момента его начала принял участие только в одном поединке. Выйдя в стартовом составе против "Алькояно" из третьего испанского эшелона, голкипер пропустил два гола и не сумел помочь "Реалу" избежать сенсационного поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно Лунин дал интервью, в котором рассказал о своих планах на будущее.

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