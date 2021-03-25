Де дивитися Україна – Фінляндія: розклад трансляцій відбору на ЧС-2022

Збірна України з футболу в неділю, 28 березня, проведе другий матч відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 року.

Підопічні Андрія Шевченка, які в стартовій грі сенсаційно зіграли внічию з Францією, на полі НСК "Олімпійський" приймуть команду Фінляндії. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Фінляндія. Початок зустрічі – о 21:45.

Побачити поєдинок можна буде на загальнонаціональному каналі "Україна" і спеціалізованому "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів. Крім того, можливість стежити за матчем надасть відеосервіс Megogo.

Також трансляцію з Києва проведе російський мовник "Матч! Футбол 3".

Відзначимо, що фіни, як і наша збірна, свій стартовий матч також звели до нічиєї. На своєму полі "суомі" не змогли втримати перемогу над Боснією – 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА переписав гол збірної України в ворота французів на півзахисника "жовто-синіх" Сергія Сидорчука.