Где смотреть Украина – Финляндия: расписание трансляций отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 28 марта, проведет второй матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Подопечные Андрея Шевченко, которые в стартовой игре сенсационно сыграли вничью с Францией, на поле НСК "Олимпийский" примут команду Финляндии. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Финляндия. Начало встречи – в 21:45.

Увидеть поединок можно будет на общенациональном канале "Украина" и специализированном "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов. Кроме того, возможность следить за матчем предоставит видеосервис Megogo.

Также трансляцию из Киева проведет российский вещатель "Матч! Футбол 3" .

Отметим, что финны, как и наша сборная, свой стартовый матч также свели к ничьей. На своем поле "суоми" не смогли удержать победу над Боснией – 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА переписал гол сборной Украины в ворота французов на полузащитника "желто-синих" Сергея Сидорчука.