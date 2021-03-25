УЕФА изменил автора гола Украины в ворота Франции. Видео

Полузащитника сборной Украины Сергея Сидорчука назвали автором гола в ворота сборной Франции в первом матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Наш соотечественник отличился на 57-й минуте встречи. После его удара метров с 15 мяч срикошетил от защитника "галльских петухов" Преснеля Кимпембе и влетел в угол ворот Уго Льориса. Первоначально мяч записали, как автогол футболиста сборной Франции. Однако уже после финального свистка УЕФА внес изменения в протокол и назвал Сидорчука автором гола.

Напомним, сборная Украины сенсационно сыграла вничью с действующими чемпионами мира на старте квалификации к Мундиалю в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил недовольство результатом матча с Украиной и отметил, что не станет критиковать своего оппонента Андрея Шевченко за выбранную тактику.