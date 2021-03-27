Україна – Фінляндія: дивитися онлайн матчу відбору ЧС-2022

Збірна України з футболу в неділю, 28 березня, проведе другий матч відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року.

Команда Андрія Шевченка на полі столичного НСК "Олімпійський" зіграє з Фінляндією. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Фінляндія. Час початку – 21:45.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – ФІНЛЯНДІЯ

Побачити протистояння можна буде на загальнонаціональному каналі "Україна" і спеціалізованому "Футбол 1", де показ буде супроводжувати аналітична студія. Крім того, можливість стежити за грою надасть відеосервіс Megogo.

Також пряму трансляцію з Києва проведе російський мовник "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА УКРАЇНІ – ФІНЛЯНДІЯ

Явним фаворитом гри вважається збірна України. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,65.

Нічия оцінюється котуванням 3,40. А показники на успіх гостей досягають рівня 5,75.

СУДДІ НА УКРАЇНІ – ФІНЛЯНДІЯ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів з Румунії, яку очолює Іштван Ковач.

Допомагати йому будуть лінійні судді Василе Флорін Марінеску та Овідіу Артеня. Роль четвертого рефері виконає Андрій Ківулете.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Збірна Фінляндії заслуговує на дуже велику увагу і повагу, тому що ця команда показує дуже гарні результати протягом декількох років. Вони пройшли вдало кваліфікацію, потрапили на Євро. Це добре збалансована, команда, яка має хороших виконавців. Ставимося до неї серйозно. Знаємо їхні сильні сторони. У нас є план на матч. Зустріч буде непростою, розуміємо і знаємо це.

Маркку Канерва, головний тренер збірної Фінляндії:

– Ми вже встигли проаналізувати наш матч проти Боснії та Герцеговини і повністю зосереджені на підготовці до поєдинку проти України. Впевнений, що на нас чекає важка зустріч, адже ми добре розуміємо, наскільки сильно зараз діє українська збірна. Втім, я не втрачаю надії, що моя команда покаже свій найкращий футбол і отримає сприятливий для нас результат.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна: Бущан – Миколенко, Кривцов, Матвієнко, Караваєв, Малиновський, Зінченко, Шапаренко, Сидорчук, Марлос, Яремчук

Фінляндія: Йорон – Хямяляйнен, Тойвіо, Араюурі, Райтала, Камара, Алхо, Лод, Кауко, Валакарі, Пуккі

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди грали одна з одною двічі. Обидва поєдинки пройшли у відборі до ЧС-2018 і завершилися перемогами українців – 2:1 в Тампере і 1:0 в Одесі.

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

Суперники розпочали відбір з нічиїх. Українці сенсаційно не програли в Парижі, а фіни втратили перемогу над Боснією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА переписав гол збірної України в ворота Франції на півзахисника Сергія Сидорчука.