Де дивитися 20-й тур УПЛ: календар, розклад, таблиця

В українській футбольній Прем'єр-лізі після паузи на ігри національних збірних відновлюються матчі першості України.

Лідер чемпіонату київське "Динамо" зіграє в Олександрії проти однойменної команди, а "Шахтар" вирушить на виїзді в Полтаву, де зіграє з "Ворсклою".

Традиційно поєдинки УПЛ можна буде побачити у прямій трансляції на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

Прем'єр-ліга України. 20-й тур

2 квітня (п'ятниця)

19.00. "Дніпро-1" – "Львів", УНІАН

Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"

Головний арбітр: Максим Козиряцький

Арбітр VAR: Євген Арановський

3 квітня (субота)

14:00. "Маріуполь" – "Інгулець", "Футбол 2"

Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Віталій Романов

Арбітр VAR: Віктор Копієвський

17:00. "Рух" – "Зоря", "Футбол 2"

Львів, стадіон "Арена-Львів"

Головний арбітр: Юрій Іванов

19:30. "Десна" – "Олімпік", "Футбол 2"

Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Олександр Шандор

4 квітня (неділя)

14:00. "Минай" – "Колос", "Футбол 1"

Ужгород, стадіон "Авангард"

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко

17:00. "Ворскла" – "Шахтар", "Футбол 1"

Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського

Головний арбітр: Сергій Бойко

Арбітр VAR: Денис Шурман

19:30. "Олександрія" – "Динамо", "Футбол 1"

Олександрія, стадіон "Ніка"

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін

Арбітр VAR: Катерина Мозуль

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес забив гол у ворота Португалії у відборі ЧС-2022.