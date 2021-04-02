Де дивитися 20-й тур УПЛ: календар, розклад, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі після паузи на ігри національних збірних відновлюються матчі першості України.
Лідер чемпіонату київське "Динамо" зіграє в Олександрії проти однойменної команди, а "Шахтар" вирушить на виїзді в Полтаву, де зіграє з "Ворсклою".
Традиційно поєдинки УПЛ можна буде побачити у прямій трансляції на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" і УНІАН. Вашій увазі повний розклад ігрового дня.
Прем'єр-ліга України. 20-й тур
2 квітня (п'ятниця)
19.00. "Дніпро-1" – "Львів", УНІАН
Дніпро, стадіон "Дніпро-Арена"
Головний арбітр: Максим Козиряцький
Арбітр VAR: Євген Арановський
3 квітня (субота)
14:00. "Маріуполь" – "Інгулець", "Футбол 2"
Харків, ОСК "Металіст"
Головний арбітр: Віталій Романов
Арбітр VAR: Віктор Копієвський
17:00. "Рух" – "Зоря", "Футбол 2"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Юрій Іванов
19:30. "Десна" – "Олімпік", "Футбол 2"
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Олександр Шандор
4 квітня (неділя)
14:00. "Минай" – "Колос", "Футбол 1"
Ужгород, стадіон "Авангард"
Головний арбітр: Дмитро Бондаренко
17:00. "Ворскла" – "Шахтар", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Сергій Бойко
Арбітр VAR: Денис Шурман
19:30. "Олександрія" – "Динамо", "Футбол 1"
Олександрія, стадіон "Ніка"
Головний арбітр: Дмитро Кривушкін
Арбітр VAR: Катерина Мозуль
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес забив гол у ворота Португалії у відборі ЧС-2022.