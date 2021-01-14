Усику запропонували бій з непереможним американцем: спортивні підсумки 13 січня

Український футболіст Олександр Зінченко став найкращим гравцем у матчі АПЛ, а менеджер американського боксера Джо Джойса кинув виклик Олександру Усику.

Крім того, стали відомі умови, за яких відбудеться реванш Ломаченко – Лопес.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 13 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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