Усик знявся у відео, запитавши, "що відбувається і чому йому так боляче?"

Непереможний український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) у себе в Instagram виклав несподіване відео зі свого масажу.

На початку ролика виснажений Саша звертається до своїх пiдписників з питанням: "Чому так боляче? Що відбувається?" Через мить кримчанин переводить камеру нижче, відповідаючи на свою загадку.

На відео видно, як над Усиком чаклує відомий масажист Максим Козаков.

У наступному кліпі Олександр показав, що саме робить з ним Козаков.

"Ніжки, щоб були швидкі! Щоб приносили до перемоги і несли від поразки", – жартівливо заявив масажист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик заявив, що згоден провести бій в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Нагадаємо, що 20 січня WBO дала добро на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Через те, що Усик є обов'язковим претендентом на поєдинок з Джошуа за титул WBO, він повинен був провести зустріч з Джо Джойсом за пояс тимчасового чемпіона WBO.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хирн заявив, що ні його клієнт, ні Тайсон Ф'юрі не битимуться з українцем в разі його перемоги над Джойсом в поєдинку за тимчасовий титул WBO.