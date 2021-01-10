Де дивитися 6-й етап Кубку світу з біатлону: календар і розклад трансляцій

З 13 по 17 січня в Оберхофі пройде шостий етап Кубку світу з біатлону.

Для зменшення ризику зараження COVID-19 спортсменів і обслуговуючого персоналу за рахунок скорочення переїздів в цьому сезоні введені "спарені" етапи Кубку світу.

Тому 6-й етап також пройде в Німеччині і буде включати в себе три дисципліни: спринт, естафету і гонку з масовим стартом.

Українські вболівальники зможуть насолодитися гонками завдяки прямим телетрансляціям на "UA: Перший". Крім того, змагання можна буде побачити на російських Eurosport і "МатчТВ", а також на "Білорусь 5".

13 січня 2021

15:30 10 км спринт, чоловіки ( "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

14 січня 2021

15:30 7.5 км спринт, жінки ( "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

15 січня 2021

15:30 4x7.5 км естафета, чоловіки ( "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

16 січня 2021

15:45, 4x6 км естафета, жінки ( "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

17 січня 2021

13:30, 15 км мас-старт, чоловіки ( "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

16:00, 12.5 км мас-старт, жінки ( "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5")

* Час вказано київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5-й етап став невдалим для наших біатлоністів. Найкращий результат продемонструвала в спринті Юлія Джима. Крім того збірна України стала 10-ю у змішаній естафеті.