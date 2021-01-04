Де дивитися 5-й етап Кубку світу з біатлону: розклад трансляцій

З 8 по 10 січня в німецькому Оберхофі (сільське містечко в районі Шмалкальден-Майнінген у Тюрінгії) відбудеться п'ятий етап Кубку світу з біатлону.

Одне з найбільш захопливих зимових лижних змагань планети буде містити в собі чотири дисципліни: спринт, гонку переслідування, змішану естафету й одиночну змішану естафету.

Українські вболівальники зможуть насолодитися гонками завдяки прямим телетрансляціям із Німеччини. Біатлон покаже "UA: Перший". Крім того, змагання заплановано на російських Eurosport і "МатчТВ", а також на "Білорусь 5".

8 січня

12:30 7.5 км спринт, жінки: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5".

15:15 10 км спринт, чоловіки: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5".

9 січня

13:45 10 км гонка переслідування, жінки: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5".

15:45 12.5 км гонка переслідування, чоловіки: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5".

10 січня

12:30 4x6 змішана естафета: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5".

15:40 одиночна змішана естафета: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Білорусь 5".

* Час вказано київський

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 4-му етапі найкращим досягненням збірної України стало 6-те місце Дмитра Підручного. Капітан нашої команди провів чудову спринтерську гонку.