Пидгрушная в день рождения отыграла 14 позиций в гонке Кубка мира по биатлону

Женской гонкой преследования на 10 км в немецком Оберхофе продолжился 5-й этап Кубка мира по биатлону.

Лучшей представительницей сборной Украины стала Юлия Джима. 30-летняя киевлянка стартовала 10-й, но не смогла продемонстрировать высокую точность, завершив выступление 14-й. Ключевыми стали два неточных выстрела на первой стойке.

Капитан украинской сборной Елена Пидгрушная в свой 34-й день рождения финишировала на 39-й строчке, отыграв 14 позиций по сравнению со стартовым местом.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий этап также состоится в Оберхофе. Согласно коронавирусному календарю на сезон 2020/2021, первые шесть этапов являются спаренными и проходят по два подряд в одном месте.

На 4-м этапе лучшим наивысшим достижением сборной Украины по биатлону стало 6-е место Дмитрия Пидручного в спринте.