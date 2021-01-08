На Кубке мира по биатлону состоялся мужской спринт: где Украина

Сборная Украины неудачно выступила в мужском спринте на 10 км на Кубке мира по биатлону, пятый этап которого проходит в немецком Оберхофе.

Лучший результат среди наших соотечественников показал Артем Прима. Он один раз промахнулся на "лежке" и чисто отработал на "стойке", что позволило ему занять 30-е место с отставанием в 1:47,6 от лидера.

Дмитрия Пидручного (53-я позиция) и Руслана Ткаленко подвела стрельба. Капитан нашей национальной команды совершил четыре промаха из положения лежа и ни одного – из стоячего положения. Ткаленко также допустил четыре ошибки, но, в отличие от Підручного, не попал в гонку преследования, как и Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Победителем спринта стал норвежец Йоханнес Тиннес Бе, который преодолел дистанцию за 25:12. "Серебро" и "бронзу" завоевали его соотечественники Тарьей Бе и Стурла Легрейд, соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Юлия Джима вошла в топ-10 женского спринта на старте пятого этапа Кубка мира по биатлону.