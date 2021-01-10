Сборная Украины неудачно завершила 5-й этап Кубка мира по биатлону

В немецком Оберхофе одиночной смешанной эстафетой завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону.

Украина, которую представляли Вита Семеренко и Антон Дудченко, финишировала 14-й из 18 команд, проиграв 3 минуты победителю – команде Франции.

Гонка для нашей сборной началась кошмарно. Уже на втором огневом рубеже первого этапа Вита сделала 4 неточных выстрела, уйдя на штрафной круг.

В дальнейшем украинские биатлонисты находились в конце пелотона, ведя борьбу со швейцарскими и литовскими спортсменами.

Всего наш дуэт использовал 10 дополнительных патронов, ни на одной стрельбе не отстрелявшись чисто.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее состоялась классическая смешанная эстафета. Представители нашей команды сделали много неточных выстрелов и финишировали на границе первой десятки.

Победу сенсационно добыла сборная России.