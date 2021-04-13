"Будівельник" проти "Хіміка": анонс Суперліги Паріматч 13 квітня

У вівторок, 13 квітня, "Будівельник" на домашньому майданчику прийме "Хімік" в єдиному поєдинку Суперліги Паріматч у цей день.

"Будівельник" – "Хімік"

Київ, ДС "Венето-Спорт"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – Setanta Sports

Це буде заключна зустріч команд у регулярному сезоні Суперліги Паріматч 2020/21. Два з трьох попередніх поєдинків залишилися за столичними баскетболістами.

"Будівельник" і "Хімік" є сусідами за турнірною таблицею – кияни йдуть сьомими і на одну перемогу відстають від клубу з Южного, який посідає шосте місце. Господарі є однією з найкращих команд чемпіонату України прямо зараз, що доводить нещодавня перемога над "Черкаськими Мавпами" в фіналі Кубку України.

Що стосується "Хіміка", то підопічні Віталія Степановського останнім часом не можуть похвалитися стабільністю. Крім того, свою найкращу гру вони показують на домашньому майданчику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня в Суперлізі Паріматч було зіграно два матчі. За підсумками одного з них "Київ-Баскет" зміцнив лідерство в таблиці.