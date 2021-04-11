Напружена перемога "Київ-Баскета": результат Суперліги Паріматч 11 квітня

У чемпіонаті України з баскетболу в неділю, 11 квітня, відбулися чергові два поєдинки в регулярному сезоні Суперліги Паріматч.

"Тернопіль" на своєму майданчику дотиснув "Миколаїв" (85:75), а "Київ-Баскет" добув виїзну перемогу над "Одесою" (74:70).

Одеса приймала Київ-Баскет у домашньому матчі й він вийшов неймовірно напруженим. Яскравим підтвердженням чому стала цифра 25 – саме стільки разів змінювався лідер, та 13 разів рахунок був нічия. Гості приїхали в Одесу без Майкла Джейкобсона, який досі не повернувся до табору столичного клубу, господарі майданчика не могли розраховувати відразу на трьох ключових гравців – Кондракова, Монді та Бріджмана.

Незважаючи на серйозні втрати, одесити дали бій лідеру чемпіоната. Команда, якою керував асистент головного тренера Олександр Ворона, грала швидко, грала агресивно в проходах та в трисекундній зоні загалом, компенсуючи таким чином ненайкращий відсоток реалізації дальніх кидків (33%). Київ-Баскет з-за дуги атакував ще гірше за суперника (23%), але водночас команда Айнарса Багатскіса все ж виграла битву у фарбі, звідки набрала 46 очок за матч.

Одеса припустилася 15 втрат при 9 у суперника, програла підбирання та, що найголовніше, програла кінцівку, в якій ключовим став влучний триочковий Мішули з фолом. Після цього кияни дозволили супернику лише трохи скоротити відставання, але переможний рахунок не відпустили.

Лідер чемпіонату вчетверте в сезоні переміг Одесу (74:70) і продовжує лідирувати в турнірній таблиці з 25 перемогами у 30 матчах.

Київ-Баскет 14 січня в центральному матчі наступного тижня зіграє проти Дніпра, а Одеса 15 січня в столиці протистоятиме Будівельнику.

Одеса – Київ-Баскет 70:74 (13:17, 21:21, 17:14, 19:22)

Одеса: Артамонов 15 + 8 передач – 4 втрати, Браун 14 + 13 підбирань, Носков 12, Блейлок 11, Новіков 8 – старт, Прокопенко 4, Воєвода 3, Давидюк 3 + 5 підбирань

Київ-Баскет: Коренюк 18 + 9 підбирань, Ковальов 9 + 6 підбирань, Крутоус 5, Близнюк 4 + 7 підбирань, Мессі 4 + 5 передач – старт, Мішула 14, Янг 8 + 5 передач, Тібодо 6 + 5 підбирань, Павлов 6

Тернопіль приймав Миколаїв у третій грі та другій домашній за тиждень.

Гості краще провели стартову чверть, після завершення якої заволоділи перевагою в 8 очок. Тернопіль зіграв невдало, як на своїй, так і на чужій половині майданчика, але зумів знайти свою гру в другій 10-хвилинці.

Корабели невдало відіграли в захисті, пропустивши від господарів 31 очко за другу 10-хвилинку. З користю до гри з лавки увійшли Калхун та Агафонов, які на двох принесли тернополянам 22 очки ще до великої перерви.

У корабелів варто відзначити Едріана, який за першу частину матчу набрав 15 очок. Але навіть попри вдалу гру американця, ривок наприкінці другої чверті 19:8 дозволив Тернополю піти на велику перерву, маючи в активі 4 бали переваги.

Другу половину матчу обидві команди провели стабільніше, але краще відіграли після великої перерви саме господарі. Команда Дмитра Забірченка вже ні на секунду не віддавала лідерства миколаївцям та оформивши ривок 11:5 за завершальні п’ять хвилин, вперше в матчі отримала двозначну перевагу, за якої гру і завершила. Тернопіль вчетверте у сезоні переміг Миколаїв, здобувши свою єдину перемогу в трьох матчах тижня - 85:75.

Наступні матчі

Миколаїв 14 січня зіграє на виїзді проти Прометея, а Тернопіль 16 січня на виїзді протистоятиме Дніпру.

Тернопіль – Миколаїв 85:75 (16:24, 31:19, 18:17, 20:15)

Тернопіль: Буренко 16 + 9 передач, Югба 16 + 12 підбирань, Кольченко 10, Кальніченко 6, Сандул 2 – старт, Калхун 16, Агафонов 12 + 6 передач + 4 блок-шота, Головчик 5, Подковиров 2, Тищенко 0

Миколаїв: Едріан 27, Колтер 11 + 9 передач, Конате 7 + 5 підбирань, Приймак 4, Заплотинський 4 – старт, Дубоненко 13, Едж 7, Лук’ян 1, Боднар 1, Лихий 0

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Прометей" виграв жіночий чемпіонат України з баскетболу.