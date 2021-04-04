Визначився переможець Кубку України з баскетболу

Столичний "Будівельник" обіграв "Черкаські Мавпи" і завоював Кубок України з баскетболу сезону-2020/21.

Поєдинок на паркеті київського Палацу спорту "Венето" завершився з рахунком 70:93.

Поєдинок розпочався в швидкому темпі, де обидві команди демонстрували самовіддану боротьбу на обох кінцях площадки. Ближче до середини чверті все чіткіше стало проявлятися перевага київської команди. Впевнена робота під кільцем Девенпорта і точна "стрільба" з дистанції дозволили закінчити першу 10-хвилинку з рахунком 20:23.

У другій чверті "Будівельник" повністю домінував на паркеті. "Мавпи" нічого не могли зробити під кільцем, раз по раз пропускаючи київських центрових. В атаці номінальні господарі збилися на непідготовлені "трюльники". Це все призвело до того, що після першої половини рахунок був 34:48.

У третій чверті ситуація не змінилася. Підопічні Максима Міхельсона ніяк не могли налагодити захист, легко пропускаючи далекі і середні кидки киян. Баскетболісти з Києва володіли тотальною перевагою і легко довели зустріч до перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі КУ "Черкаські Мавпи" обіграли "Запоріжжя" 79:67, а "Будівельник" пройшов МБК "Миколаїв" 82:71.