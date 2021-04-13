"Будивельник" против "Химика": анонс Суперлиги Париматч 13 апреля

Во вторник, 13 апреля, "Будивельник" на домашней площадке примет "Химик" в единственном поединке Суперлиги Париматч в этот день.

"Будивельник" – "Химик"

Киев, ДС "Венето-Спорт"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Setanta Sports

Это будет заключительная встреча команд в регулярном сезоне Суперлиги Париматч 2020/21. Два из трех предыдущих поединков остались за столичными баскетболистами.

"Будивельник" и "Химик" являются соседями по турнирной таблице – киевляне идут седьмыми и на одну победу отстают от клуба из Южного, который занимает шестое место. Хозяева являются одной из лучших команд чемпионата Украины прямо сейчас, что доказывает недавняя победа над "Черкаськими Мавпами" в финале Кубка Украины.

Что касается "Химика", то подопечные Виталия Степановского в последнее время не отличаются стабильностью. Кроме того, свою лучшую игру они показывают на домашней площадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля в Суперлиге Париматч было сыграно два матча. По итогам одного из них "Киев-Баскет" укрепил лидерство в таблице.