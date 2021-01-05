Зеленський може переглянути питання локдауну в Україні: озвучено деталі й дату

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Пандемія COVID-19 в Україні

В Україні в четвер, 7 січня, можуть переглянути рішення щодо введення локдауну, який анонсувався на період із 8 до 24 січня.

В Офісі президента нібито чекають ранкового зведення про статистику щодо COVID-19, після якого оголосять остаточне рішення. Про це 5 січня повідомив Telegram-канал "Легітимний", посилаючись на джерела в ОП.

Документ про локдаун далі передадуть прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, щоб він його "формально зачитав".

Водночас, за даними обізнаних джерел, президент Володимир Зеленський і його Офіс нібито вже знають, що буде з жорстким карантином в Україні, але цю інформацію спеціально не розголошують заздалегідь.

Додамо, що, за даними ЗМІ, в Офісі президента опрацьовують такі варіанти розвитку ситуації з локдауном:

  • скасувати повністю або перенести його запровадження;

  • поетапно зняти деякі обмеження перед локдауном і під час його дії;

  • замінити тотальний локдаун на карантин вихідного дня.

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Локдаун, або "карантин зимових канікул", передбачає заборону роботи:

  • кафе, барів, ресторанів (крім тих, які працюють навинос, із доставкою; закладів громадського харчування в аеропортах);

  • магазинів непродовольчих товарів;

  • кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

  • торговельно-розважальних центрів;

  • проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Зеленський може переглянути питання локдауну в Україні: озвучено деталі й дату

Чим відрізняється карантин від локдауну?

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це майже повна заборона вільно покидати свої будинки та жорстке обмеження пересування в межах міста і країни. Водночас карантин – це обмеження для населення, покликані зупинити темпи поширення вірусу, водночас не впливаючи істотно на звичний ритм життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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