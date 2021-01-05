"Слуга народа" выдал, что локдаун в Украине нужно отменить или смягчить

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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Марьян Заблоцкий

Нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий заявил, что запланированный на январь локдаун необходимо отменить или смягчить, поскольку в Украине якобы резко снизилась заболеваемость коронавирусом.

Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале. Парламентарий также раскритиковал решение правительства о запрете продажи в этот период ряда товаров повседневного спроса.

"Когда 9 декабря правительство объявило о планах лоудауна, то у нас еще росли выявленные случаи и заполненность коек. С тех пор количество выявленных случаев ковида упала втрое с 15 до 5 тыс. в день. Количество тех, кто выздоровел, уже месяц превышает количество новых больных. Полностью прекратился рост количества больных на кислороде – держится в среднем на 15 тыс., еще 33 тыс. коек с кислородом свободны. А в целом из всех кроватей, выделенных под ковид, свободными являются 84%", – уточнил он.

По его мнению, в связи с этим было бы логично пересмотреть форму локдауна.

"Что в любом случае нужно изменить – не вводить запрет на продажу непродовольственных товаров. Бытовую химию, белье, зажигалки, лампочки, фильтры на воду, батарейки и кучу других необходимых товаров невозможно будет купить. Да, к сожалению, выписал запрет КМУ. Это неверно. Призываю правительство изменить позицию", – подчеркнул нардеп.

Публикация нардепа относительно пересмотра локдауна

Локдаун, или "карантин зимних каникул", в Украине должны ввести с 8 до 24 января 2021 года.

При этом Кабмин имеет право сделать это безотлагательно, если будет наблюдаться резкий рост количества больных.

Усиленный карантин предусматривает запрет работы:

  • кафе, баров, ресторанов (кроме работающих на вынос, доставку, и общепита в аэропортах);

  • магазинов непродовольственных товаров;

  • кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

  • торгово-развлекательных центров;

  • проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время продолжат работать:

  • продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

  • соответственно, будет разрешена торговля пищевыми продуктами, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

  • салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, не дожидаясь в помещении.

Транспорт будет работать с ограничениями "оранжевой" зоны:

  • маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

  • Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения количества мест для сидения.

  • Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений. Во время путешествий за границу стоит проверять условия въезда/выезда, установленные для украинцев.

  • Операторы почтовой связи продолжат работу в обычном режиме.

Ограничения во время январского локдауна

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по официальным данным, эпидемия коронавируса якобы идет на спад. Учитывая это, СМИ заподозрили, что жесткий карантин может быть отменен или смягчен.

В то же время в Министерстве здравоохранения еще совсем недавно уверяли, что отказываться от запланированных ранее ограничений не будут.

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