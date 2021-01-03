Стали известны несколько возможных вариантов изменения условий локдауна в Украине

В Офисе президента рассматривают несколько вариантов дальнейших действий по локдауну с 8 января, среди которых есть и его отмена.

Об этом сообщил Telegram-канал "Легитимный", близкий к заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко. Кейс локдауна якобы обсуждается потому, что его введение в момент, когда статистика уменьшается, является "идиостическим" решением.

"Это будет медийный "выстрел себе в ногу" и козырь для критики Зе-власти, а вот частичное облегчение локдауна и последующая отмена или его перенос, будет являться "победным кейсом" для власти", – сказано в сообщении.

Среди вариантов развития ситуации с локдауном рассматриваются следующие:

- отменить полностью локдаун или перенести его введение;

- поэтапно снять некоторые ограничения перед локдауном и во время его действия;

- заменить тотальный локдаун на карантин выходного дня.

Также в сообщении напомнили о собственной информации, опубликованной 21 декабря, о якобы подготовке в ОП смягчения локдауна из-за "красивой статистики", которую ежедневно показывает Министерство здравоохранения.

Напомним, карантинные ограничения в Украине вводятся с 8 по 24 января 2021 года. Запрет работы в этот период будет распространяться на:

заведения общественного питания (разрешено продавать еду на вынос, и адресно доставлять ее);

магазины непродовольственных товаров;

кинотеатры, театры, фитнес-клубы, бассейны;

торгово-развлекательные центры;

проведение всех развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий;

все учебные заведения, за исключением детсадов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что локдаун, который будет действовать в Украине с 8 января, может временно снизить количество больных коронавирусом, однако полностью на остановит пандемию.