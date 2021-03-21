Якою буде погода до кінця березня і коли прийде тепло: синоптик дала прогноз

Погода в Україні у решту днів березня буде мінливою. Місяць видасться млявим і затяжним, а справжнє тепло прийде тільки на початку квітня.

Відповідним прогнозом ексклюзивно для OBOZREVATEL поділилася завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова. Зокрема, вона зазначила, що нинішня весна нагадує "стару весну, яка укладається в старі кліматичні терміни".

За прогнозом Мартазінової, якщо погодні події розвиватимуться в тому ж ключі, справжня весна, тобто період, коли середньодобова температура перейде позначку +5 градусів, почнеться із 5 квітня. А ось до кінця поточного місяця ще очікуються періоди похолодань.

"Березень трохи затяжний і млявий, істотних опадів не видно. До 22 березня слід очікувати ще одну хвилю холоду. Вона буде не така, як попередня, трохи м'якша, але, тим не менш, збережуться такі умови – то тепло, то холодно", – пояснила синоптикиня.

Раніше Мартазінова вже попереджала, що березень в Україні не покаже високих температур.

"У цьому місяці не буде великих перепадів тепла і холоду. День у день температура підвищуватиметься дуже повільно", – відзначала синоптикиня.

Водночас синоптик Леонід Горбань розповів, що справжнє тепло прийде в Україну вже після Великодня – у травні. Тоді погода буде хорошою і сонячною, а ось перші два місяці весну супроводжуватиме холод.

Загалом синоптики прогнозують досить холодний березень і не поспішають обнадіювати українців швидким потеплінням. Водночас, за словами Горбаня, з 24 березня в Україні очікується стійкий перехід на плюсові температури і до кінця місяця буде від 8 до 12 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань заявив, що квітень також не потішить українців різким потеплінням. На початку наступного місяця вночі очікуються заморозки. Ба більше, за його словами, після прохолодного квітня у травні теж не буде дуже тепло.