Вибух газопроводу під Лубнами: що відбувається на місці НП

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
8,4 т.
Ділянку газопроводу, який вибухнув під Лубнами, ще не відремонтували

Станом на ранок понеділка, 11 січня, тривають ремонтні роботи на місці вибуху газопроводу в Лубенському районі Полтавської області.

Як повідомляється на сайті ДСНС України, роботи проводять бригади Лубенського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.

Всього до робіт залучено 30 осіб та 6 одиниць техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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