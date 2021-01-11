Вибух газопроводу під Лубнами: що відбувається на місці НП
Станом на ранок понеділка, 11 січня, тривають ремонтні роботи на місці вибуху газопроводу в Лубенському районі Полтавської області.
Як повідомляється на сайті ДСНС України, роботи проводять бригади Лубенського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.
Всього до робіт залучено 30 осіб та 6 одиниць техніки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Полтавській області 9 січня стався потужний вибух на газопроводі. Інцидент трапився в районі села Калайдинці.
Очевидці поділилися відео з місця НП під Лубнами.
Вибух був такої сили, що в домівках місцевих жителів тремтіли вікна і посуд.
У поліції Полтавської області повідомили, що причиною вибуху на газогоні стала його розгерметизація.
10 січня газопостачання всіх 17 населених пунктів було відновлено в повному обсязі.