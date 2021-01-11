Вибух газопроводу під Лубнами: що відбувається на місці НП

Станом на ранок понеділка, 11 січня, тривають ремонтні роботи на місці вибуху газопроводу в Лубенському районі Полтавської області.

Як повідомляється на сайті ДСНС України, роботи проводять бригади Лубенського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.

Всього до робіт залучено 30 осіб та 6 одиниць техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Полтавській області 9 січня стався потужний вибух на газопроводі. Інцидент трапився в районі села Калайдинці.

Очевидці поділилися відео з місця НП під Лубнами.

Вибух був такої сили, що в домівках місцевих жителів тремтіли вікна і посуд.

У поліції Полтавської області повідомили, що причиною вибуху на газогоні стала його розгерметизація.