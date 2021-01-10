На Полтавщині відновили газопостачання після вибуху

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
1,6 т.
Рятувальники просять мешканців будинків знаходитися вдома

Станом на 11 годину 10 січня відновлено газопостачання всіх 17 населених пунктів Полтавської області, які залишалися без газу через вибух на газопроводі під Лубнами.

Як повідомляється в Telegram ДСНС України, працівники служби здійснюють оповіщення жителів про відновлення газопостачання.

"Рятувальники просять мешканців будинків знаходитися вдома та слідкувати за своїми газовими приладами", – йдеться в повідомленні.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов зазначив у Telegram, що вранці на місці вибуху газопроводу під Лубнами було проведено засідання оперативного штабу.

"Ситуація контрольована. Зараз триває технічний процес стравлювання газу", – додав він.

Триває технічний процес стравлювання газу
На місці вибуху проведено засідання оперативного штабу
Жителів оповіщають про відновлення газопостачання

Скрин Telegram
Скрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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