Очевидці – про вибух під Лубнами: наче кінець світу, ми всі злякалися

Вибух на газопроводі під Лубнами був такої сили, що у домівках місцевих жителів тремтіли вікна і посуд.

Як розповіла в Facebook журналістка Оксана Щербак, у перші секунди склалося враження, що впав літак.

"Такий пекельний гул стояв десятки хвилин… Ми всі злякалися. Коти метаються, собаки скавулять, наче кінець світу", – написала вона.

За словами журналістки, вибух бачили й чули навіть у сусідних з Лубнами містах і селах. Перед пожежею жителі села Калайдинці почули гучний гул, а потім "вибухнула заграва”.

Пізніше в поліції Полтавської області повідомили, що причиною потужного вибуху на газогоні стала його розгерметизація.

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла. Інформації про жертв чи постраждалих немає.

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