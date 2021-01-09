На Полтавщине прогремел мощный взрыв: первые подробности

В районе села Новаки Полтавской области 9 января произошел мощный взрыв газа.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в полиции. На место работают спасатели, информации о пострадавших пока нет.

Один из очевидцев происшествия Олег рассказал OBOZREVATEL, что взрыв был очень мощным, а после него был слышен громкий шум. Он предполагает, что, вероятнее всего, взорвался газопровод.

По словам очевидца, по дороге они встретили много автомобилей ГСЧС и скорой помощи.

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