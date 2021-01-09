На Полтавщине прогремел мощный взрыв: первые подробности
В районе села Новаки Полтавской области 9 января произошел мощный взрыв газа.
Об этом OBOZREVATEL сообщили в полиции. На место работают спасатели, информации о пострадавших пока нет.
Один из очевидцев происшествия Олег рассказал OBOZREVATEL, что взрыв был очень мощным, а после него был слышен громкий шум. Он предполагает, что, вероятнее всего, взорвался газопровод.
По словам очевидца, по дороге они встретили много автомобилей ГСЧС и скорой помощи.
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