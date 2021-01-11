Взрыв газопровода под Лубнами: что происходит на месте ЧП

По состоянию на утро понедельника, 11 января, продолжаются ремонтные работы на месте взрыва газопровода в Лубенском районе Полтавской области.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, работы проводят бригады Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Всего к работам привлечено 30 человек и 6 единиц техники.

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