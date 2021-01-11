Взрыв газопровода под Лубнами: что происходит на месте ЧП

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
7,8 т.
Взорвавшийся под Лубнами участок газопровода еще не отремонтировали

По состоянию на утро понедельника, 11 января, продолжаются ремонтные работы на месте взрыва газопровода в Лубенском районе Полтавской области.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, работы проводят бригады Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Всего к работам привлечено 30 человек и 6 единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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