Взрыв газопровода под Лубнами: что происходит на месте ЧП
По состоянию на утро понедельника, 11 января, продолжаются ремонтные работы на месте взрыва газопровода в Лубенском районе Полтавской области.
Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, работы проводят бригады Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов.
Всего к работам привлечено 30 человек и 6 единиц техники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Полтавской области 9 января произошел мощный взрыв на газопроводе. Инцидент произошел в районе села Калайдинцы.
Очевидцы поделились видео с места ЧП под Лубнами.
Взрыв был такой силы, что в домах местных жителей дрожали окна и посуда.
В полиции Полтавской области сообщили, что причиной взрыва на газопроводе стала его разгерметизация.
10 января газоснабжения всех 17 населенных пунктов было восстановлено в полном объеме.