Степанов підтвердив можливе використання в Україні контрабандної вакцини

Дар'я Дурова Суспільство 18:22, 6.01.2021 Оновлено: 18:51, 6.01.2021

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ще 4-5 січня чув інформацію про те, що на базі однієї з клінік Києва нібито проводять підпільну вакцинацію від коронавірусу контрабандним препаратом.

Про це глава МОЗ сказав у коментарі виданню "Страна". Він зазначив, що чув про це "без подробиць", ще до публікації відповідної інформації в ЗМІ.

"Мені особисто вакцинуватися не пропонували. Думаю, наслідки були б серйозними, тому, напевно, не наважилися", – заявив Степанов.

За його словами, якщо в Україну дійсно потрапила вакцина, то це могло статися тільки контрабандним шляхом. Так, міністр підкреслив, що офіційно жодну вакцину від COVID-19 від жодного виробника в країну не завозили та не реєстрували.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже дав доручення Міністерству охорони здоров'я і МВС провести перевірку клініки, де проводиться нелегальна вакцинація.

"Я розмовляв про це з прем'єр-міністром, ми спільно з правоохоронними органами складемо план перевірки і проведемо її найближчим часом", – заявив Степанов.

Скриншот
Скриншот

Нагадаємо, на заяву глави редакційної ради OBOZREVATEL, президента Федерації баскетболу Михайла Бродського про те, що в Україні проводять підпільну вакцинацію, раніше відреагував президент Володимир Зеленський. Він доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про ввезення контрабандного препарату.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Михайло Бродський зазначив, що деякі українські нардепи та топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тис. євро.

  • За його словами, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький мають зробити аналіз на антитіла до коронавірусу, щоб підтвердити відсутність таємної вакцинації.

  • Лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик заявила, що можлива таємна вакцинація проти COVID-19 деяких топчиновників України не викликає подиву, оскільки це продовження подвійних стандартів влади.

  • А депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко каже, що таємна вакцинація українських нардепів і чиновників від COVID-19 є морально неприпустимим і, крім того, прямим порушенням закону, яке мають розслідувати відповідні органи.

  • Видання OBOZREVATEL у партнерстві з ізраїльським агентством із боротьби з міжнародним фінансуванням тероризму та корупції I-AML почало розслідування схеми вакцинації "обраних".

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