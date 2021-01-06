Степанов підтвердив можливе використання в Україні контрабандної вакцини
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ще 4-5 січня чув інформацію про те, що на базі однієї з клінік Києва нібито проводять підпільну вакцинацію від коронавірусу контрабандним препаратом.
Про це глава МОЗ сказав у коментарі виданню "Страна". Він зазначив, що чув про це "без подробиць", ще до публікації відповідної інформації в ЗМІ.
"Мені особисто вакцинуватися не пропонували. Думаю, наслідки були б серйозними, тому, напевно, не наважилися", – заявив Степанов.
За його словами, якщо в Україну дійсно потрапила вакцина, то це могло статися тільки контрабандним шляхом. Так, міністр підкреслив, що офіційно жодну вакцину від COVID-19 від жодного виробника в країну не завозили та не реєстрували.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже дав доручення Міністерству охорони здоров'я і МВС провести перевірку клініки, де проводиться нелегальна вакцинація.
"Я розмовляв про це з прем'єр-міністром, ми спільно з правоохоронними органами складемо план перевірки і проведемо її найближчим часом", – заявив Степанов.
Нагадаємо, на заяву глави редакційної ради OBOZREVATEL, президента Федерації баскетболу Михайла Бродського про те, що в Україні проводять підпільну вакцинацію, раніше відреагував президент Володимир Зеленський. Він доручив Службі безпеки та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про ввезення контрабандного препарату.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Михайло Бродський зазначив, що деякі українські нардепи та топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тис. євро.
За його словами, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький мають зробити аналіз на антитіла до коронавірусу, щоб підтвердити відсутність таємної вакцинації.
Лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик заявила, що можлива таємна вакцинація проти COVID-19 деяких топчиновників України не викликає подиву, оскільки це продовження подвійних стандартів влади.
А депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко каже, що таємна вакцинація українських нардепів і чиновників від COVID-19 є морально неприпустимим і, крім того, прямим порушенням закону, яке мають розслідувати відповідні органи.
Видання OBOZREVATEL у партнерстві з ізраїльським агентством із боротьби з міжнародним фінансуванням тероризму та корупції I-AML почало розслідування схеми вакцинації "обраних".