Степанов подтвердил возможное использование в Украине контрабандной вакцины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что еще 4-5 января слышал информацию о том, что на базе одной из клиник Киева якобы проводят подпольную вакцинацию от коронавируса контрабандным препаратом.

Об этом глава Минздрава сказал в комментарии изданию "Страна". Он отметил, что слышал об этом "без подробностей", еще до публикации соответствующей информации в СМИ.

"Мне лично вакцинироваться не предлагали. Думаю, последствия были бы серьезными, поэтому, наверное, не решились", – заявил Степанов.

По его словам, если в Украину действительно попала вакцина, то это могло произойти только контрабандным путем. Так, министр подчеркнул, что официально ни одну вакцину от COVID-19 ни от одного производителя в страну не завозили и не регистрировали.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже дал поручение Минздраву и МВД провести проверку клиники, где проводится нелегальная вакцинация.

"Я разговаривал об этом с премьер-министром, мы совместно с правоохранительными органами составим план проверки и проведем ее в ближайшее время", – заявил Степанов.

Скриншот

Скриншот

Напомним, на заявление главы редакционного совета OBOZREVATEL, президента Федерации баскетбола Михаила Бродского о том, что в Украине проводят подпольную вакцинацию, ранее отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о ввозе контрабандного препарата.

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