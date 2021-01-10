Четыре дня молчаливо наблюдаю за реакцией на информацию "Страны" о тайной вакцинации нашей элиты. Напомню, группа предприимчивых умельцев под патронатом влиятельных политиков ввезла в Украину партию вакцин и начала прививать богатых бизнесменов и политиков за 3 тыс евро (при себестоимости 15 евро).

Что сделали мы? Под видом пациентов разговорили врачей клиники, где прививали элиту. Всех записали.

Нашли клиентов, которые вакцинировались и мимо кассы заплатили за услугу. Нашли всех, кому предложили. Установили тех, кто обзванивал и предлагал. В моём телефоне - десяток невь*бенных доказательств преступления.

С завтрашнего дня возвращаются ток-шоу и новостные эфиры. Эта тема станет номер один, а по итогу приведёт к отставкам целой группы лиц, как бы они сейчас не упирались и не замалчивали тему.

И дело не в аморальности, а в презумпции виновности, которой обладают чиновники. Когда их обвиняют, в отличие от всех нас, простых людей, чиновник должен доказать, что он не причастен к преступлению.

Вот, например, представьте, что вы – депутат Радуцкий, глава профильного комитета Рады. Главный в парламенте по вопросам вакцин и медобеспечения страны в период карантина. И вот вас, Радуцкого, обвиняют в том, что вы работаете дилером среди VIP-ов и распространяете нелегальную вакцину. Обзваниваете Офис президента, депутатов, столичных бизнесменов, злословят, что даже премьера Шмыгаля укололи. Чтобы сделали вы после таких обвинений, будь это клевета? Я бы съела издание, порочащее мое имя, закусала бы их до мышей. Подняла бы на уши всю правоохранительную систему. Выпила кровь Баканову, чтобы выяснить, как эта партия зашла в Украину? Как СБУ могло пропустить открытие центра тайной вакцинации в центре Киева, где кололись богатые и знаменитые нашей страны. На месте Шмыгаля я бы сдала публичный тест, доказав что непричастная, а если таки да - подала бы в отставку незамедлительно.

Список уколовшихся это вообще хороший тест на ощущение страны под собой. У них оно напрочь отсутствует. Это потенциальные коррупционеры, беглецы и приживалы. Они плевать хотели на страну, на людей, миссию, пафосное слово – мораль. Они просто заботятся о своей ж*пе. Пример для понимания? Премьер-министр Израиля уже обеспечил свою страну вакцинами, 17 раз связался с президентом Файзер. А наш знаете что? 17 раз спустился с лыжной горки.

От редакции: первым о том, что представители власти и богатые люди тайно вакцинируются нелегально ввезенной на территорию Украины вакциной в киевской клинике "Медиленд" ссылаясь на собственные источники заявил бизнесмен Михаил Бродский. Он сообщил, что за две дозы вакцины желающим приходится выкладывать 1-3 тысячи долларов. Среди организаторов "тайного вакцинирования" Бродский называл главу комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, скандально известного бизнесмена Павла Фукса и Романа Гольдмана, позиционирующего себя экспертом по вопросам медицины и предоставляющего медицинские услуги в киевских и израильских клиниках.

По данным Бродского, среди тех, кто тайно сделал прививку от коронавируса, начиная с последних чисел декабря – депутаты от "Слуги народа", представители Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем, состоятельные люди. Также бизнесмен отметил, что располагает информацией о том, что Фукс предлагает возможность тайно вакцинироваться, не дожидаясь официального старта вакцинации в Украине, в качестве взятки при решении разного рода вопросов.

Блоги Михаила Бродского, посвященные "тайной вакцинации":

Ваши вакцины в кармане у Веревского и Ко, или Знакомьтесь – новый олигарх

Господа жлобы, вы не офигели, или О тайном вакцинировании власти

Оппозиция тоже вакцинировалась. Иначе, почему молчит?

Утверждаю, что Голдман, при помощи Радуцкого, проводит вакцинацию украинским чиновникам и бизнесменам

Pfizer не спасает от аморальности, или О диагнозе власти

Власти плевать на людей. Наберут кредитов – и свалят

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