У поліції показали статистику за час дії нових штрафів за порушення ПДР

За тиждень роботи нових, більш жорстких штрафів для порушників ПДР Національною поліцією України був складений 2 241 протокол про водіння в нетверезому стані.

Найбільше зафіксували порушень швидкісного режиму. Статистику в четвер, 25 березня, опублікувала пресслужба Патрульної поліції на своєму Telegram-каналі.

Крім штрафів п'яним водіям, за цей період копи оформили:

3 149 постанов за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП.

8 696 постанов за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год) КпАП.

570 постанов за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 50 км/год) КпАП.

1 969 постанов за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КпАП.

531 постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КпАП.

1 226 постанов за ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КпАП.

Правоохоронці підкреслили, що відповідальність за безпеку на дорогах – обов'язок кожного громадянина, і закликали українців дотримуватися правил.

Нагадаємо, в Україні з 17 березня збільшили штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмеження швидкості руху і проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху. Також змінили правила перевезення дітей в автомобілі.

З 17 до 19 березня копи склали 515 адмінпротоколів за керування авто у стані сп'яніння.

У МВС сказали, як новий закон про штрафи за порушення ПДР позначиться на українцях.

Про перших порушників, покараних за новим законом, читайте тут.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні законослухняні водії зможуть заробляти на порушниках правил дорожнього руху. За повідомлення про таке можна буде отримати відсоток від штрафу.