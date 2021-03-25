В полиции показали статистику за время действия новых штрафов за нарушение ПДД

За неделю работы новых, более жестких штрафов для нарушителей ПДД Национальной полицией Украины был составлен 2 241 протокол о вождении в нетрезвом состоянии.

Больше всего зафиксировали нарушений скоростного режима. Статистику в четверг, 25 марта, опубликовала пресс-служба Патрульной полиции на своем Telegram-канале.

Кроме штрафов пьяным водителям, за этот период копы оформили:

3 149 постановлений по ч. 5 ст. 121 ( Нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами ) КоАП.

8 696 постановлений по ч. 1 ст. 122 ( Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч ) КоАП.

570 постановлений по ч. 4 ст. 122 ( превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч ) КоАП.

1 969 постановлений по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления , или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КоАП.

531 постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ) КоАП.

1 226 постановлений по ч. 1 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами) КоАП.

Правоохранители подчеркнули, что ответственность за безопасность на дорогах – обязанность каждого гражданина, и призвали украинцев придерживаться правил.

Напомним, в Украине с 17 марта увеличили штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, ограничения скорости движения и проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения. Также изменили правила перевозки детей в автомобиле.

С 17 по 19 марта копы составили 515 админпротоколов за управление авто в состоянии опьянения.

В МВД сказали, как новый закон о штрафах за нарушение ПДД отразится на украинцах.

О первых нарушителях, наказанных по новому закону, читайте тут.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине законопослушные водители смогут зарабатывать на нарушителях правил дорожного движения. За сообщение о таковых можно будет получить процент от штрафа.