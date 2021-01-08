Як у містах України дотримувалися правил локдауну. Фото та відео

В Україні з п'ятниці, 8 січня, почався новий локдаун, який влада охрестила "карантином зимових канікул". У деяких містах намагалися дотримуватися нових правил, в інших попалися на грубих порушеннях.

Так, з 8 до 24 січня без змін дозволили працювати громадському транспорту, аптекам. У магазинах заборонено продавати деякі непродовольчі товари (більш детально про правила можна почитати тут).

OBOZREVATEL пропонує подивитися, як починався жорсткий карантин у різних населених пунктах країни.

Одеса

Вдень 8 січня в центрі міста, незважаючи на дощ, було досить людно, пише "Думська".

Продавці на "Новому ринку" закрили всі торгові точки, що потрапляють під обмеження. На базарі продавали тільки продукти харчування. Водночас ринок "Привоз" порушував правила – там непродуктові точки не припиняли роботу.

"Новий ринок" в Одесі Думська; Андрій Колісниченко

Торгові точки, крім магазинів з продуктами, зачинили Думська; Андрій Колісниченко

Зачинені магазини Думська; Андрій Колісниченко

На ринку людей практично не було Думська; Андрій Колісниченко

Магазини техніки, як "Алло" і "Цитрус", залишалися відчиненими, хоча огородили стрічками усі товари, крім телефонів.

У локдаун дозволено продавати тільки засоби зв'язку Думська; Андрій Колісниченко

Іншу техніку продавці огородили стрічками Думська; Андрій Колісниченко

Як працювали магазини техніки в жорсткий карантин Думська; Андрій Колісниченко

На локдаун в Одесі залишилися відчиненими магазини з телефонами Думська; Андрій Колісниченко

Також із частково заклеєними червоним скотчем товарами працював дитячий магазин "Антошка".

Магазин дитячих товарів Думська; Андрій Колісниченко

Майже всі кафе і ресторани працювали тільки на виніс, десь на вході відразу поставили стійку. Водночас деякі заклади повісили на вхідні двері папірці з написом "магазин" і продовжували працювати, як ні в чому не бувало.

Порушували карантин також підпільні казино і лотомаркети.

Зачинені магазини в Одесі Думська; Андрій Колісниченко

Як у місті дотримувалися карантину Думська; Андрій Колісниченко

Закладам харчування дозволили працювати на виніс і на доставку Думська; Андрій Колісниченко

Локдаун в Одесі Думська; Андрій Колісниченко

Одеса Думська; Андрій Колісниченко

Підпільні казино і лотомаркети продовжували працювати Думська; Андрій Колісниченко

Одеса в перший день локдауну Думська; Андрій Колісниченко

Магазин з алкоголем міг працювати і в жорсткий карантин Думська; Андрій Колісниченко

Деякі заклади не закривалися Думська; Андрій Колісниченко

Одеса, 8 січня Думська; Андрій Колісниченко

Журналіст перевірив, як в місті дотримувалися обмежень Думська; Андрій Колісниченко

Люди зібралися в чергу Думська; Андрій Колісниченко

Жорсткий карантин в Одесі Думська; Андрій Колісниченко

Порушення обмежень Думська; Андрій Колісниченко

Кав'ярня Думська; Андрій Колісниченко

Ринок "Привоз" Думська; Андрій Колісниченко

Тернопіль

Місцева влада в Тернополі з 8 січня не ввела жодних додаткових обмежень, незважаючи на жорсткість карантину у всій Україні.

Так, мер Тернополя Сергій Надал заявив про те, що якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих – влада міста все ж введе локдаун.

Таким чином, як передає "Радіо Свобода", 8 січня місцеві підприємці самі вирішували, продовжувати їм роботу або ні.

Як зазначила кореспондентка, в місті працювало багато кафе і магазинів, а на вулицях не було видно груп патрульних поліцейських, які б штрафували порушників.

Найбільший ТРЦ Тернополя "Подоляни" напередодні повідомив у Facebook, що з 8 січня буде продовжувати роботу в звичайному режимі "з посиленим дотриманням протиепідемічних заходів".

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Львівська область

Як повідомили в Twitter, в обласному центрі ресторани мережі швидкого харчування McDonald's працювали на виніс. Біля деяких з них юрмилися люди, а лавки неподалік перетворювали в обідні столи.

У Львові люди їли на вулиці Думська; Андрій Колісниченко

У Червонограді Львівської області кореспондент OBOZREVATEL помітив порушення в супермаркеті торгової мережі "АТБ". Так, касири продали склоочисник, хоча до товарів першої необхідності він не має стосунку.

Супермаркет у Червонограді OBOZREVATEL

Товари стрічками не огороджували OBOZREVATEL

В "АТБ" продали товар, який не належить до предметів першої необхідності OBOZREVATEL

Чек OBOZREVATEL

Харків

На порушенні карантину підловили бар Yellow. Так, Telegram-канал "Труха Харків" показав відео, як у заклад заходили люди.

На площі Свободи кіоски зачинили, але каток продовжив працювати. Це правилами не заборонено (за умови соціального дистанціювання).

Площа Свободи Скрин відео

Кіоски в перший день локдауну не відкривалася Скрин відео

Каток у Харкові Скрин відео

Парк Горького змінив режим роботи: територію залишили відчиненою для всіх охочих, але зачинили квест-кімнати, розважальний центр і "Динопарк".

Заклади громадського харчування обслуговували клієнтів у режимі на виніс.

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Нагадаємо, в Києві в перший день жорсткого карантину – 8 січня – помітили порушення правил локдауну в місцях новорічних розваг на ВДНГ, Софійській площі і навіть під Офісом президента.

Репортаж про те, як ринки та магазини Києва дотримувалися жорсткого карантину, можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, чому локдаун ввели саме 8 січня і на 16 днів.