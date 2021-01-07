Мэр Тернополя скорректировал свою позицию относительно отказа от зимнего локдауна

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил о том, что если в течение следующих дней произойдет рост количества больных – власть города приостановит решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Тернополе наблюдалась тенденция к уменьшению количества инфицированных и пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях с диагнозом" коронавирусная инфекция ". Практически отсутствовали больные среди детей и работников учебных заведений.

Коронавирус имеет свойство быстро распространяться, и мы уже не исключаем роста количества больных. После новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может снова стать угрожающей. Поэтому мы постоянно консультируемся с нашим медиками, вирусологами, с отделом здравоохранения ", – написал глава Тернополя.

Сергей Надал заверил, что власти города готовы принять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни тернополянам.

"Я не боюсь принимать трудные, но правильные решения, если в этом есть объективная необходимость. Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных - мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина. Кроме того, мы четко понимаем, что идут праздники и тестирования могут не проводиться в полной мере.

Мы никогда не будем рисковать здоровьем жителей нашей общины. Мы ежедневно мониторим ситуацию. Решения принимаются на основе оценки динамики заболеваемости ", – заявил Сергей Надал.