Как в городах Украины соблюдали правила локдауна. Фото и видео

В Украине с пятницы, 8 января, начался новый локдаун, который власти окрестили "карантином зимних каникул". В некоторых городах пытались придерживаться новых правил, в других попались на грубых нарушениях.

Так, с 8 по 24 января без изменений разрешили работать общественному транспорту, аптекам. В магазинах запрещено продавать некоторые непродовольственные товары (более детально о правилах можно почитать тут).

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как начинался жесткий карантин в разных населенных пунктах страны.

Одесса

Днем 8 января в центре города, несмотря на дождь, было достаточно людно, пишет "Думская".

Продавцы на "Новом рынке" закрыли все торговые точки, попадающие под ограничения. На базаре продавали только продукты питания. В то же время рынок "Привоз" нарушал правила – там непродуктовые точки не прекращали работу.

"Новый рынок" в Одессе Думская; Андрей Колисниченко

Торговые точки, кроме магазинов с продуктами, закрыли Думская; Андрей Колисниченко

Закрытые магазины Думская; Андрей Колисниченко

На рынке людей практически не было Думская; Андрей Колисниченко

Магазины техники, как "Алло" и "Цитрус", оставались открытыми, хотя оградили лентами все товары, кроме телефонов.

В локдаун разрешено продавать только средства связи Думская; Андрей Колисниченко

Другую технику продавцы оградили лентами Думская; Андрей Колисниченко

Как работали магазины техники в жесткий карантин Думская; Андрей Колисниченко

На локдаун в Одессе остались открытыми магазины с телефонами Думская; Андрей Колисниченко

Также с частично заклеенными красным скотчем товарами работал детский магазин "Антошка".

Магазин детских товаров Думская; Андрей Колисниченко

Почти все кафе и рестораны работали только на вынос, где-то на входе сразу поставили стойку. В то же время некоторые заведения повесили на входные двери бумажки с надписью "магазин" и продолжали работать, как ни в чем не бывало.

Нарушали карантин также подпольные казино и лотомаркеты.

Закрытые магазины в Одессе Думская; Андрей Колисниченко

Как в городе придерживались карантина Думская; Андрей Колисниченко

Заведениям питания разрешили работать на вынос и на доставку Думская; Андрей Колисниченко

Локдаун в Одессе Думская; Андрей Колисниченко

Одесса Думская; Андрей Колисниченко

Подпольные казино и лотомаркеты продолжали работать Думская; Андрей Колисниченко

Одесса в первый день локдауна Думская; Андрей Колисниченко

Магазин с алкоголем мог работать и в жесткий карантин Думская; Андрей Колисниченко

Некоторые заведения не закрывались Думская; Андрей Колисниченко

Одесса, 8 января Думская; Андрей Колисниченко

Журналист проверил, как в городе придерживались ограничений Думская; Андрей Колисниченко

Люди собрались в очередь Думская; Андрей Колисниченко

Жесткий карантин в Одессе Думская; Андрей Колисниченко

Нарушение ограничений Думская; Андрей Колисниченко

Кофейня Думская; Андрей Колисниченко

Рынок "Привоз" Думская; Андрей Колисниченко

Тернополь

Местные власти в Тернополе с 8 января не ввели никаких дополнительных ограничений, несмотря на ужесточение карантина во всей Украине.

Так, мэр Тернополя Сергей Надал заявил о том, что если в течение следующих дней произойдет рост количества больных – власть города все-таки введет локдаун.

Таким образом, как передает "Радио Свобода", 8 января местные предприниматели сами решали, продолжать им работу или нет.

Как отметила корреспондентка, в городе работало много кафе и магазинов, а на улицах не было видно групп патрульных полицейских, которые бы штрафовали нарушителей.

Самый большой ТРЦ Тернополя "Подоляни" накануне сообщил в Facebook, что с 8 января будет продолжать работу в обычном режиме "с усиленным соблюдением противоэпидемических мер".

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Львовская область

Как сообщили в Twitter, в областном центре рестораны сети быстрого питания McDonald’s работали на вынос. Возле некоторых из них толпились люди, а лавочки неподалеку превращали в обеденные столы.

Во Львове люди ели на улице Думская; Андрей Колисниченко

В Краснограде Львовской области корреспондент OBOZREVATEL заметил нарушение в супермаркете торговой сети "АТБ". Так, кассиры продали стеклоочиститель, хотя к товарам первой необходимости он не относится.

Супермаркет в Краснограде OBOZREVATEL

Товары ленточками не ограждали OBOZREVATEL

В "АТБ" продали товар, который не относится к предметам первой необходимости OBOZREVATEL

Чек OBOZREVATEL

Харьков

На нарушении карантина подловили бар Yellow. Так, Telegram-канал "Труха Харьков" показал видео, как в заведение заходили люди.

На площади Свободы киоски закрыли, но каток продолжил работать. Это правилами не запрещено (при условии социального дистанцирования).

Площадь Свободы Скрин видео

Киоски в первый день локдауна не открывались Скрин видео

Каток в Харькове Скрин видео

Парк Горького изменил режим работы: территорию оставили открытой для всех желающих, но закрыли квест-комнаты, развлекательный центр и "Динопарк".

Заведения общепита обслуживали клиентов в режиме на вынос.

Скриншот

Напомним, в Киеве в первый день жесткого карантина – 8 января – заметили нарушения правил локдауна в местах новогодних развлечений на ВДНХ, Софийской площади и даже под Офисом президента.

Репортаж о том, как рынки и магазины Киева соблюдали жесткий карантин, можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, почему локдаун ввели именно 8 января и на 16 дней.