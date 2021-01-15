В Україні ще понад 2 тисячі осіб потрапили до лікарень із COVID-19

В Україні на ранок п’ятниці, 15 січня, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла до 1 146 963. Упродовж доби цей діагноз підтвердили у 8199 осіб, із яких 2152 потрапили до лікарень.

Ба більше, хвороба забрала життя ще 166 українців, а загалом із початку пандемії від неї померли 20 542 жителі країни, побороти ж її змогли 10 328 (усього 847 391). Оновлені дані надали міністр охорони здоров’я Максим Степанов на сторінці у Facebook і сайт РНБО.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ – 896, Запорізькій області – 629, Одеській – 592, Київській – 588, Дніпропетровській – 533 і Львівській – 525. Захворіло 236 дітей і 315 медпрацівників.

Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах за добу:

м. Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 209 випадків;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 533 випадки;

Донецька область – 443 випадки;

Житомирська область – 214 випадків;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 629 випадків;

Івано-Франківська область – 173 випадки;

Київська область – 588 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 179 випадків;

Львівська область – 525 випадків;

Миколаївська область – 489 випадків;

Одеська область – 592 випадки;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 242 випадки;

Сумська область – 344 випадки;

Тернопільська область – 191 випадок;

Харківська область – 310 випадків;

Херсонська область – 121 випадок;

Хмельницька область – 146 випадків;

Черкаська область – 281 випадок;

Чернівецька область – 227 випадків;

Чернігівська область – 275 випадків.

В офіційній статистиці не згадується про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 серед жителів тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей, а також Криму.

Упродовж доби було проведено 49 596 тестувань – 30 225 методом ПЛР і 19 371 методом ІФА. Загалом із початку пандемії – 5 905 076 ПЛР-тестувань.

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