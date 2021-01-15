Ляшко розповів, як в Україні шукають "британський" штам COVID-19
На території України поки не зафіксували поширення "британського" штаму COVID-19. Щоб його відстежити, зразки будуть направляти до лабораторії в Німеччині.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він підкреслив, що в МОЗ вивчають це питання.
Ляшко пояснив, що підтвердити або спростувати наявність коронавірусу-мутанта в Україні може лабораторія Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у клініці "Шаріте" в ФРН.
"Зараз ми відправляємо до лабораторії... 200 нових ізолятів вірусу. Досі цього штаму в Україні не виявлено", – сказав санітарний лікар.
За його словами, мутація COVID-19, зокрема, може вплинути на реалізацію запланованих карантинних заходів.
"Візьмемо приклад Великобританії, яка пішла на карантин ще до того, як ми пішли на карантин вихідного дня. Вони планували відкритися 2 грудня, щоб відсвяткувати новорічні та різдвяні свята, які в них починаються 25 грудня, і відсвяткувати без карантину, але вони розглядали можливість другого повторного локдауну.
Як показала потім практика, вони вийшли з карантину без зниження захворюваності. Причиною була поява нового штаму коронавірусу, який легше передається від людини до людини, це призвело до спалаху", – сказав Ляшко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У середині грудня-2020 у Британії виявили новий штам COVID-19. Вважається, що він поширюється швидше, ніж "звичайний" коронавірус. Новий варіант вірусу отримав назву N501Y.
Через небезпеку поширення мутанта британський уряд вирішив закрити Лондон і південно-східні області країни на жорсткий локдаун. Громадянам заборонили будь-які пересування за межі цих регіонів.
Так, у Лондоні, Уельсі та Шотландії був введений найвищий 4-й рівень обмежень.
Франція, Італія, Ізраїль і низка інших країн перекрили авіасполучення з Британією. Сполучене Королівство фактично виявилося в міжнародній ізоляції.
У ВООЗ назвали можливу причину появи нового штаму COVID-19 – здатність вірусу пристосовуватися до навколишнього середовища і людського організму.
Вірусологиня Алла Мироненко вважає, що українцям не варто турбуватися через нові загрози "британського" коронавірусу, адже він не викликає більш складного перебігу захворювання.