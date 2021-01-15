Ляшко розповів, як в Україні шукають "британський" штам COVID-19

На території України поки не зафіксували поширення "британського" штаму COVID-19. Щоб його відстежити, зразки будуть направляти до лабораторії в Німеччині.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він підкреслив, що в МОЗ вивчають це питання.

Ляшко пояснив, що підтвердити або спростувати наявність коронавірусу-мутанта в Україні може лабораторія Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у клініці "Шаріте" в ФРН.

"Зараз ми відправляємо до лабораторії... 200 нових ізолятів вірусу. Досі цього штаму в Україні не виявлено", – сказав санітарний лікар.

За його словами, мутація COVID-19, зокрема, може вплинути на реалізацію запланованих карантинних заходів.

"Візьмемо приклад Великобританії, яка пішла на карантин ще до того, як ми пішли на карантин вихідного дня. Вони планували відкритися 2 грудня, щоб відсвяткувати новорічні та різдвяні свята, які в них починаються 25 грудня, і відсвяткувати без карантину, але вони розглядали можливість другого повторного локдауну.

Як показала потім практика, вони вийшли з карантину без зниження захворюваності. Причиною була поява нового штаму коронавірусу, який легше передається від людини до людини, це призвело до спалаху", – сказав Ляшко.

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