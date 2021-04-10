Коли українців почнуть щеплювати вакциною CoronaVac: Ляшко назвав дату

Софія Закревська Суспільство 16:49, 10.04.2021 Оновлено: 16:54, 10.04.2021

Жителів України почнуть щеплювати проти коронавірусу препаратом CoronaVac від китайської компанії Sinovac уже у вівторок, 13 квітня. Цю вакцину отримають люди з інвалідністю, які не можуть дістатися до пункту імунізації, та їхні опікуни.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у п'ятницю, 9 квітня, під час пресланчу, передає "Громадське".

Крім маломобільних українців, щеплення CoronaVac зможуть отримати олімпійці та параолімпійці, які поїдуть цього року на змагання, а також люди, які братимуть участь у проведенні ЗНО-2021.

Цей препарат обрали для вакцинації перелічених категорій осіб, бо він має одну дозу у флаконі. Другу дозу вводитимуть на 28-й день для кращого ефекту.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що вакцина проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 215 тисяч доз якої поставили в Україну в березні, поки ще проходить перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Ф'юрі – Джошуа: букмекери назвали фаворита супербою

Лікар з Ізраїлю – про "залікованих" українців із COVID-19: за таке у нас посадили б у в'язницю

Володимир Кличко пояснив, чому Україна переможе у війні з Росією

Зеленський записав новий ролик із зони ООС про ескалацію на Донбасі

У Москві пролунав гімн України: відео церемонії нагородження на чемпіонаті Європи з важкої атлетики